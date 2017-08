Record: ruim 2,8 miljoen mensen zien Leeuwinnen finale behalen

De Leeuwinnen wonnen gisteravond met 3-0 van Engeland. Eerder werd België met 2-1 verslagen en wonnen ze van Noorwegen en Denemarken (twee keer 1-0). De vorige wedstrijden trokken gemiddeld 2,1 miljoen kijkers. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat televisiekijkend Nederland aan de buis gekluisterd zat om te zien hoe de Oranje Leeuwinnen zich naar de finale voetbalden.

Verschil

Jinek trok gisteravond 1.151.000 kijkers en De Slimste Mens was goed voor 1.068.000 nieuwsgierigen. Het tweede best bekeken programma is het Achtuurjournaal: 1.222.000 mensen keken daarnaar. Toch blijft het verschil in kijkcijfers enorm: de Oranjevrouwen staan met 1.643.000 kijkers meer met stip op nummer één in de ranglijst van best bekeken programma's.



Top 5

1. EK Nederland -Engeland 2.865.000

2. Achtuurjournaal 1.222.000

3. Jinek 1.151.000

4. De Slimste Mens 1.068.000

5. EK Denemarken - Oostenrijk 943.000