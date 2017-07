Regisseur James Cameron maakt 20 jaar na hitfilm nu docu Titanic

Cameron is zeer begaan met het lot van de Titanic. Zo is hij eerder deze maand een 'reddingsmissie' gestart om de schatten uit het iconische rampschip veilig te stellen. Het wrak ligt nog altijd op de bodem van de oceaan. Maar de meeste spullen zijn van boord gehaald en opgeslagen.



Het Amerikaanse bedrijf Premier Exhibitions bezit de eigendomsrechten van de voorwerpen. Maar de onderneming is failliet en zit met een schuld van 10 miljoen euro. Om de schuldeisers af te betalen wil Premier Exhibitions de schatten uit de Titanic veilen. Cameron wil dat verhinderen.



De documentaire Titanic: 20th Anniversary wordt in december uitgezonden in 171 landen.