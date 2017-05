Regisseur Maria Peters komt met nieuwe speelfilm

Tommie Christiaan en Tony Neef spelen in Musicals Gone Bad

7:57 Tommie Christiaan en Tony Neef zijn toegevoegd aan de cast van Musicals Gone Mad. Eerder had producent M Theaterproducties al aangekondigd dat onder anderen Wieneke Remmers, bekend van de musical Sound of Music, een van de hoofdrollen speelt in de bonte avond van het musicalseizoen.