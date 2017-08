Regisseur Roel Reiné tekent voor wereldprimeur met serie over supermensen

Tijdens een korte wereldtournee om de serie Inhumans te promoten had Roel Reiné (47) even een rockster-gevoel. Hij bezocht onder meer Brazilië, Mexico, China, Rusland en was deze week in Nederland. ,,Ik moest handtekeningen uitdelen, poseren voor selfies, werd goed onthaald en logeerde in de beste hotels. Erg leuk”, zegt de geboren Eindhovenaar, nu woonachtig in Los Angeles. De serie rond een aantal supermensen komt uit de koker van Marvel, uitgever van wereldvermaarde comics met helden als de Avengers, Spider-Man en de Hulk. Marvel maakt ook series en films en heeft een grote schare fanatieke fans.

Inhumans

De Eindhovenaar was bij het comic-imperium opgevallen dankzij zijn film Michiel de Ruyter en een aflevering van de serie Black Sails. Tijdens een sollicitatiegesprek mocht hij zijn ideeën uit de doeken doen. ,,Het ging allemaal heel snel, hoewel ik serieuze concurrentie had.” Hij kreeg het aanbod om de eerste twee afleveringen van Inhumans te regisseren. De serie draait om een koninklijke familie met superkrachten, die haar stad op de maan moet verlaten en op Hawaii belandt. Daar is een voormalige accommodatie van de marine tot een gigantische filmset omgebouwd. De episodes zijn 1 september te zien in zo'n 1.200 IMAX-theaters in de hele wereld, waaronder zo goed als zeker ook Pathé Eindhoven. De serie beleeft zijn Amerikaanse tv-première op 29 september. Het is nog niet bekend of de reeks in Nederland op televisie komt.

De IMAX-primeur voor een tv-serie zou weleens de start van een trend kunnen zijn. Reiné: ,,Ik vind het jammer dat veel series vaak worden geconsumeerd via een iPhone of iPad. Dan zit je thuis te kijken, terwijl de hond blaft of de kinderen op de achtergrond spelen. In een bioscoop ben je omringd door beeld en geluid, dat geeft een emotionele ervaring. Ik denk dat mensen behoefte krijgen om een serie twaalf uur lang in een bioscoop te bekijken. Hopelijk kunnen we met Inhumans die kentering inzetten.”

Grote producenten

De eerste twee afleveringen zijn, speciaal voor de tv, iets aangepast. De resterende zes episodes werden geregisseerd door vakgenoten van Reiné. ,,Ik moest de toon zetten en heb de andere makers gebriefd. Ik heb de wereld gebouwd. Door mijn betrokkenheid bij Marvel is mijn werk als regisseur op een ander niveau terecht gekomen. Ik zit nu met grote producenten aan tafel. Nee, ik kan geen tipje van de sluier oplichten, maar het zijn bedrijven van de A-lijst.”