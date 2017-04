Regisseur thriller The Silence of The Lambs overleden

Regisseur Jonathan Demme, maker van filmhits als de thriller The Silence of the Lambs en het aidsdrama Philadelphia , is op 73-jarige leeftijd overleden. Demme leed aan kanker.

De Amerikaanse filmmaker was een van de succesvolste cineasten van zijn generatie. Niet alleen excelleerde hij met speelfilms, ook was hij een gevierd documentairemaker. Een combinatie die in Hollywood zelden wordt aangetroffen.

Demme maakte drie muziekfilms met Neil Young, met wie hij bevriend was, en was ook de regisseur van de veelgeprezen concertregistratie Stop Making Sense met The Talking Heads. Een van de eerste muzikanten met wie Demme samenwerkte was Bruce Springsteen. In 1995 nam hij met hem de videoclip Murder Incorporated op en hij vroeg hem ook de soundtrack voor Philadelphia te schrijven, dat werd Streets of Philadelphia.

Voor zijn regie van de Hannibal Lecter-film The Silence of the Lambs, met Anthony Hopkins en Jodie Foster, won hij een Oscar als beste regisseur. In 2006 kreeg Demme bij Film by the Sea in Vlissingen de life time achievement award.