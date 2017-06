Regisseursduo Star Wars-spin-off stapt op

De spin-off van Star Wars staat gepland om in mei 2018 in de bioscopen te verschijnen. Welke regisseur het duo Lord en Miller zal vervangen is nog niet bekend.

,,Phil Lord en Christopher Miller zijn getalenteerde filmmakers die een ongelofelijk team hebben verzameld, maar het is duidelijk geworden dat er een aantal creatieve verschillen van inzicht zijn ontstaan en we hebben besloten onze samenwerking te beëindigen", staat in de verklaring van Lucasfilm die in handen is van The Hollywood Reporter.

Lord en Miller regisseerden eerder 21 Jump Street en het vervolg 22 Jump Street. Ze werden in juli 2015 aangesteld door het productiebedrijf van George Lucas om de film over het leven van de smokkelaar en piraat Han Solo te verfilmen. Lucasfilm wist grote namen te strikken voor de spin-off zoals Emilia Clarke, Woody Harrelson en Donald Glover.