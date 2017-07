Richard Hammond nog maanden uit de roulatie door zware crash

,,Het duurt nog een paar maanden voor ik mijn knie weer kan gebruiken", zei Richard vandaag in de ITV-talkshow This Morning. Toch wil hij niet zo lang wachten voor hij weer in de auto kruipt. ,,Ik zit over een paar weken weer achter het stuur", voorspelde Richard, om daar al snel aan toe te voegen dat het 'hoogstens een paar maanden' gaat duren.



Richard vloog half juni bij het Zwitserse Luzern in een peperdure elektrische sportwagen uit de bocht in de bergen. Hij viel tientallen meters naar beneden, sloeg meerdere keren over de kop en landde ondersteboven. Wonder boven wonder hield de presentator slechts een aantal botbreuken over aan de zware crash. Hij werd in Zwitersland urenlang geopereerd aan zijn knie en loopt nog steeds op krukken.