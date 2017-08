Rik kiekt bloterik in sportschool en Kimberley geniet van freakshake

Kimberley gaat los

Actrice Kimberley Klaver heeft zichzelf vanmiddag in Amsterdam getrakteerd op een zogenoemde freakshake. Geen gezonde dorstlesser maar in dit geval een van onverantwoorde suikers overlopende caloriebom. ,,De maandag is een stuk lekkerder geworden'', verzekert de nog steeds slanke blondine.

Ok,deze maandag is net een stuk lekkerder geworden.😁( letterlijk!)😛😍#milkshake #vanillaice #freakshake #sugarhigh #summerdays ☀️🍩🥛🍭 Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2017 om 6:30 PDT

Bauers naar de Efteling

Bauerspotters opgelet! Frans Bauer is vandaag met zijn gezin - echtgenote Mariska en hun zonen Jan, Lucas, Frans en Christiaan - naar de Efteling in Kaatsheuvel gegaan. En dat leverde de volgende familiefoto op.

Super leuke dag met het gezin in de Efteling!! Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2017 om 6:07 PDT

Dagje efteling met de mannen !! #efteling #leuksteparkvannederland #65jaar #symbolica Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2017 om 6:12 PDT

Jan maakt nieuwe vrienden

BNN-presentator en aanstaande vader Jan Versteegh heeft volgens eigen zeggen vandaag een paar nieuwe vrienden gemaakt: twee geiten en een schaap.

Keihard nieuwe vrienden gemaakt❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2017 om 6:15 PDT

'Ouwe Bob'

Singer-songwriter Douwe Bob komt vandaag met een intrigerende foto op de proppen. Hij kiekje zijn vader aan boord van een sloep en schreef bij de foto 'wat een vent'. Douwe's volgers vinden het prachtig. Zijn bombarderen meneer Postuma gelijk maar tot 'Ouwe Bob'.

Wat een vent.. #pa Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2017 om 5:19 PDT

Tatjana houdt 'm niet stil

Tatjana Simic en haar geliefde Lex van Hessen hebben een uitstapte gemaakt naar de Zuid-Franse badplaats Roquebrune-Cap-Martin: vlakbij Monaco waar ze in een fraai penthouse wonen. 'Kees' uit Flodder maakte een wat slordig filmpje van het uitzicht, haar volgers vinden dat ze maar eens een cursus camerabewegingen moet gaan doen.

Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 Aug 2017 om 22:47 PDT

Fajah blikt terug

Ze deelt dagelijks foto's van haar intensieve work-outs, maar vandaag blikt Fajah Lourens terug op een wat ouder kiekje. De killerbodyfanate is te zien aan de rand van een zwembad, terwijl haar derrière net boven het water uitkomt. 'Booty goals!', reageert een fan.

TB.... Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2017 om 3:30 PDT

Jett Rebel eert Star Wars

De Nederlandse multi-instrumentalist Jett Rebel (26) - echte naam Jelte Steven Tuinstra - heeft al de nodige tatoeages op zijn lijf, maar sinds gisteren is daar nog een futuristische huidtekening bijgekomen. Twee gekruiste Star Wars-lichtsabels.

_The Force_ picture by: @kaynambiar_ (still healing) tattoo by: @jorgoskaridas Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 Aug 2017 om 14:03 PDT

Voormalig topturnster Verona van de Leur (31), die in 2011 werd veroordeeld voor het chanteren van een man en vrouw waarvan ze buitenechtelijke seks had vastgelegd op foto's, is tegenwoordig actief in de porno-industrie. Ze komt dan ook regelmatig met prikkelende plaatjes op de proppen. Zoals deze!

Daphne gaat de boom in

Daphne Deckers is met een goede vriendin gaan boomklimmen in Marbella (Spanje) en dat viel bij vanwege de extreem hoge buitentemperatuur niet mee. ,,Dit was niet één van onze betere ideeën'', aldus Daphne die ondanks de kennelijke tegenslag nog best kon lachen.

Boomklimmen terwijl de mussen van het dak vallen was niet één van onze betere ideeën @nicole.emers 😂💪🌳 #climbing #marbella Moppie unos en Moppie dos! #goedidee #doenwenietmeer Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2017 om 5:48 PDT

Het roze strand van Romy

Romy Monteiro geniet volop van haar vakantie in Indonesië. Vandaag is de musicalster neergestreken op een wel heel bijzonder plekje: een strand met roze zand en helderblauwe zee. Romy deelt een aantal foto's tegelijk en weet haar volgers daarmee erg jaloers te maken.

Pink Beach 💕🎀🏝🌸 Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2017 om 4:26 PDT

Johnny en André naar Lesbos

Johnny de Mol, André Hazes en aanhang zijn onderweg naar het Griekse eiland Lesbos. En wel met een heel bijzondere reden: de groep gaat zich inzetten voor vluchtelingen. ,,Here we come!'', schrijft De Mol dolenthousiast op Instagram. Ook Hazes deelt het momentje met zijn volgers. ,,Karma, love life'', schrijft hij erbij.

Lesvos here we come! ❤️🙌🏻🇬🇷🛫✌🏻😊 #movementontheground #helpingothers #refugees #liveandletlive #celebratelife #bekindalways #wearecomingjalal Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2017 om 2:56 PDT

Oeps, Rik!

Rik van de Westelaken zocht vanochtend de sportschool op en na afloop besloot hij een foto van zichzelf te maken. Eén ding zag de presentator over het hoofd: een naakte man in de spiegel. Zo netjes als hij is censureert hij de meneer in kwestie om vervolgens het hilarische kiekje te delen op Instagram. Zijn volgers kunnen er in ieder geval hartelijk om lachen.

When you take a selfie at the gym and you don't notice a naked man in the mirror 🙄 Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2017 om 3:11 PDT

Droomscenario voor Miljuschka

Ze had zich geen betere maandagochtend kunnen wensen: Miljuschka Witzenhausen viert vakantie en Spanje en geniet volop. De televisiekokkin deelt een kiekje waarop ze een bikini met tijgerprint draagt en tevreden de camera inkijkt. ,,Het is hier nog steeds fantastisch!''