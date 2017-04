Riks: Ik heb nog nooit zoveel gejankt

Ja, Riks moet er zelf ook wel om lachen. ,,Spectaculair einde he.’’

Riks, die we afgelopen weken zagen tobben en aanmodderen met Marit en Eline, is verliefd. Tot over zijn oren. Op Canadese Nicole, die afgelopen zomer vakantiewerk deed op zijn boerderij. ,,Toen was al wel duidelijk dat zij meer wilde. Maar ik zag het niet zitten. Voor ze hier kwam had ze nog nooit een koe gezien.’’



Maar dat is het gekke van meedoen aan Boer zoekt Vrouw, dat maakt gevoelens vrij die een boer normaal liever wegstopt. Het verdriet om zijn scheiding, de dood van zijn broertje. ,,Ik heb nog nooit zoveel gejankt als in die periode. Er kwam zoveel los.’’

Volledig scherm Reunie Boer zoekt Vrouw. © RV

Bidden

En dus ook het plotselinge besef dat hij voor Nicole gevoelens bleek te hebben, die hij voor Marit miste. ,,Het hele land zal wel gedacht hebben: wat is dat voor een lul? Zo’n leuke meid laten lopen. Het laatste wat ik wilde was Marit verdriet doen. Daar heb ik het echt moeilijk mee gehad. Maar gevoel kun je niet dwingen. Ik kan alleen maar hopen dat er voor Marit ook iemand komt, want dat is echt een leuke meid.’’

Nicole ziet hij nu bijna elke dag. ,,We zijn enorm gek met elkaar. Het past zo goed op alle vlakken. Met de kinderen gaat het ook, al kijkt mijn dochter Olivia nog een beetje de kat uit de boom. Voor haar is het wennen, opeens een andere vrouw in huis. Ach, het heeft gewoon tijd nodig.''

Maar als je naar Riks verliefde kraalogen kijkt, zie je dat hij stiekem al verder kijkt, droomt van een huwelijk. ,,Vroeger als ik dan op tv een man op zijn knieen zag gaan voor een vrouw, vond ik dat maar flauwekul. En nu lijkt het me ineens toch wel heel leuk.’’ Een harde Riks-lach. En nog een paar kinderen? ,,Dat is aan De Grote Baas, he. Hebben wij mensen niets over te zeggen.’’