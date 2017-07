Rob Stenders voelt zich 'door zeven bussen overreden'

Stenders stelt 'de weg van de stille diplomatie' te hebben willen bewandelen 'om ons radioprogramma te behouden en we hadden tot vandaag ook nog een heel klein beetje hoop'. Het heeft echter niet zo mogen zijn; zijn programma Platenbonanza verdwijnt inderdaad van de zender. ,,Er zijn ernstigere dingen in het leven maar het was deze week even het centrum van ons universum", aldus de dj.

De radioveteraan maakte het programma voor AVROTROS, maar neemt afscheid van die omroep. Daarmee vervalt ook zijn 'recht' op het tijdvak waarin Platenbonanza werd uitgezonden, namelijk in de middag tussen 14.00 en 16.00 uur. Per september neemt 3FM-dj Annemieke Schollaardt dit vaste slot in de middag over.

,,Dank jullie voor de geweldige muziek, smaak, diversiteit, loyaliteit, kritiek en alle kleine extraatjes waardoor dit programma altijd net even wat anders was dan alle andere radioprogramma's", laat Stenders zijn luisteraars op Facebook weten. ,,Het heeft bewezen dat de smaak van luisteraars soms veel beter is dan die van ons dj's. Het was een groot genoegen het doorgeefluik te mogen zijn van jullie (muzikale) levens."