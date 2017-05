Romance Michael van korte duur, Roxeanne zingt over verraad

Over en uit voor Michael

Michael van der Plas, de veelbesproken ex van Samantha 'Barbie' de Jong, heeft zijn profielfoto op Facebook aangepast. Daarop geeft hij een vooralsnog onbekende schaars geklede dame een kus op de wang. Duidelijk is dat het niet gaat om Linsey, de Rijswijkse met wie hij een paar weken een relatie had. Mike liet Shownieuws vandaag weten dat het over en uit is en dat niet meer rest dan een vriendschap.

Henk mag naar huis

Goed nieuws voor Henk Schiffmacher: hij is ontslagen uit het ziekenhuis. De tattookoning werd vorige week opgenomen omdat hij last had van zwaarademigheid en vermoeidheid. Bij een kiekje waarop Schiffmacher aan een gezonde salade zit, schrijft zijn vrouw Louise: ,,He is out! Morgen vliegen we weer terug."

Viswijf Miljuschka

Ze kijkt er een beetje moeilijk bij, maar kookdiva Miljuschka Witzenhausen brengt toch een bezoekje aan Visgroothandel Jan van As. Het zelfbenoemde 'viswijf voor het leven' draagt het haarnetje wel met verve.

Een grote vangst voor Geraldine

Verbaasd en verrast was Geraldine Kemper toen ze deze joekel van een vis ving. Ze noemde hem Koning Kees, maar kon niet goed met hem op de foto voordat hij uit haar handen glipte. Geraldine is op roadtrip door Amerika voor tv-programma 3 Op Reis.

Nick en Jackie op pad

Het is een mooie dag voor een vader-dochter-uitje, moet zanger Nick Schilder hebben gedacht. Hij doet een blokje om met (vermoedelijk) zijn dochtertje Jackie, die niet te zien is op de foto. Zijn volgers vragen zich ook af waar ze is. ,,Die wagen is leeg!'', zegt een van hen.

Roze champagne voor Rox

We durven misschien niet allemaal in een roze regenjas door de supermarkt te lopen, maar Roxeanne Hazes doet het gewoon. Haar nieuwe single Ik was toch je meisje gaat over gebroken harten en verraad. ,,Ik weet, ik bitch, maar wat jij flikt is niet normaal. Je smeekt weer om een nieuw begin, maar schat het heeft geen zin'', zingt ze vol smart in haar stem.

Jan is Johannes

Officieel heet hij Johannes Hendricus Maria Smit, maar wij kennen hem als Jan Smit. Dat ze zich daar niet altijd van bewust zijn in het buitenland, blijkt maar weer uit deze foto van zijn identificatie voor het Songfestival. Ondertussen steekt hij OG3NE nog even een hart onder de riem. Go #TeamOG3NE!

De vervanger van Thor

Pas maar op Chris Hemsworth, want Jan Kooijman staat te popelen om je plekje over te nemen. Jan deed openlijk auditie naar de rol van Thor in de Marvel films met deze foto. Dat hij er zelf niet heel erg in gelooft, bleek uit zijn hashtag #DreamOn.

9 jaar Frans en Mariska

Ze hebben naar eigen zeggen 'vele stormen doorstaan' en lief en leed gedeeld. Vandaag vieren Frans Bauer en zijn vrouw Mariska dan ook hun negende trouwdag. ,,Mooie momenten zitten in je hart, net als deze hier op de foto'', zegt Frans. Mariska noemt hem de liefde van haar leven.

Marco Borsato laat ons meegenieten van de pracht en praal van de zeebodem bij Curaçao. De zanger heeft met zijn kinderen genoten van zijn vakantie. De Playa Piscadera waar hij zich bevindt, behoort tot de mooiste stranden van het eiland.