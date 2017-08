Ronnie Wood weigerde chemo voor longkanker

De 70-jarige rocker weigerde chemotherapie om de kanker te bestrijden, onder meer omdat hij zijn haar niet wilde verliezen. Dat vertelt hij in een interview met de Daily Mail waarin hij voor het eerst spreekt over de ziekte. ,,Ik was voorbereid op slecht nieuws, maar had er ook vertrouwen in dat het goed zou komen. Ik wilde hoe dan ook geen chemo." Hij koos ervoor de tumor operatief te laten verwijderen en uiteindelijk bleek de ziekte niet te zijn uitgezaaid.



Een jaar geleden werd de rockster voor de vijfde keer vader, van tweeling Gracie en Alice. Een week voor hun geboorte stopte Wood met roken. ,,Toen dacht ik nog: 'hoe kan ik ongestraft wegkomen met vijftig jaar kettingroken en al die andere slechte gewoontes?' Kennelijk is er iemand daar boven die mij wel mag."