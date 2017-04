Roseanne was hét tegengif van de vertrutting in de jaren 80

Roseanne Barr (als de no-nonsense titelheldin), John Goodman (echtgenoot Dan), Sara Gilbert (dochter Darlene) en Laurie Metcalf (zus Jackie) zijn in gesprek om hun personages weer nieuw leven in te blazen. Ook acteur Johnny Galecki (schoonzoon David), nu vooral bekend als Leonard uit The Big Bang Theory, zou weer van de partij zijn.



Volgens hoogleraar populaire cultuur Dan Hassler-Forest van de Universiteit Amsterdam, heeft Roseanne een bijzondere plaats in de televisiegeschiedenis. ,,Het was een zeer atypische serie voor de jaren ’80. Onder president Ronald Reagan zag je vooral conservatieve sitcoms over families uit de hogere middenklasse als Growing Pains en Family Ties. Ze waren op het truttige af. Roseanne ging over een arbeidersgezin (de familie Conner) dat moeite had financieel rond te komen. Ook zwangerschap zonder huwelijk als basis en homoseksualiteit kwamen aan bod. En de grappen waren veel grover.’’



Het was ook voor het eerst dat een grote sitcom rondom een bekende persoonlijkheid werd gebouwd, zegt Hassler-Forest. Roseanne Barr was al voor de serie een populaire stand-up comedian. Later volgden onder meer tv-reeksen als Seinfeld (rond Jerry Seinfeld) en Ellen (met Ellen DeGeneres).