Roxeanne Hazes: Heel dapper dat mama zich vrijwillig liet opnemen

Volgens Roxeanne, zo vertelt ze vandaag in een YouTube-vlog van stylist Fred van Leer die haar helpt een trouwjurk uit te zoeken, heeft haar moeder zelf professionele hulp gezocht. ,,Ik ben ontzettend trots op haar dat ze voor die weg heeft gekozen'', aldus Roxeanne die kort uitlegt wat er precies met haar moeder aan de hand is. ,,Het werd haar allemaal te veel. Het is een vrouw die heel veel heeft meegemaakt. Eigenlijk haar hele leven lang. En eens is de emmer vol.'' Rachels dochter vindt het heel dapper van haar moeder dat ze aan de bel heeft getrokken toen het niet langer kon. ,,Ik ben heel trots op haar.''

De jonge zangeres, die dit jaar gaat trouwen met haar vriend Erik Zwennes, wil haar moeder hoe dan ook bij de bruiloft hebben. ,,Dat gaat zeker gebeuren want we zijn niet alleen moeder en dochter maar ook de allerbeste vriendinnen.'' Eerder deze week stelde Roxeanne in een statement over de toestand van Rachel: ,,Wij zijn heel blij dat we voor Rachel een fijne omgeving hebben kunnen vinden waar ze in alle rust met de juiste begeleiding kan werken aan haar genezing. We begrijpen dat er wellicht vragen zullen zijn alleen we willen iedereen met klem verzoeken om Rachel en ons alle rust te gunnen.” André Hazes (23) heeft al geruime tijd geen contact meer met zijn moeder. Hij liet via Facebook weten dat hij haar 'vanzelfsprekend een goed en spoedig herstel toegewenst'.

Vrijwillig

Hoewel Roxeanne benadrukt dat haar moeder zich vrijwillig liet opnemen, vermoedt psychiater Bram Bakker dat er meer aan de hand moet zijn geweest. Volgens Bakker, die benadrukt de situatie van Rachel Hazes niet te kennen, is het aantal bedden op psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen anno 2017 schaars. ,,De plekken die er zijn worden eigenlijk alleen bezet door mensen die acute en extreem geestelijke nood hebben. Iemand met 'doorsnee' depressieve klachten wordt in geen geval op zo'n afdeling opgenomen. Ik denk, op basis daarvan, dat er meer aan de hand moet zijn met mevrouw Hazes. Ze ligt daar immers niet zo maar.''

Bakker stelt dat in ziekenhuizen doorgaans psychiatrische patiënten worden opgenomen met wat hij noemt een 'combinatieproblematiek'. ,,Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die behalve in grote geestelijke nood suïcidaal zijn of verslaafd zijn aan alcohol, drugs of medicijnen. Als iemand een gevaar voor zichzelf of de omgeving is, wordt hij of zij hoe dan ook opgenomen. Lichtere gevallen krijgen hulp in reguliere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg'', verzekert hij.

Eind deze week werd volop gespeculeerd over de mentale conditie van Rachel Hazes die in 2004 afscheid moest nemen van haar beroemde echtgenoot met wie ze op 21-jarige leeftijd trouwde. De zanger overleed op 23 september 2004 op 53-jarige leeftijd. Zo ging het gerucht dat ze een zelfmoordpoging zou hebben gedaan. ,,Dat zijn afschuwelijke en grove leugens'', liet het management van Rachel en Roxeanne vandaag weten.