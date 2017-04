Ruim 1,5 miljoen kijkers stemmen af op battles The Voice Kids

Ilse besloot om de 11-jarige Thijs en de 10-jarige Raya mee te nemen naar de finale. Een besluit dat heel wat verontwaardiging op sociale media opleverde. 'Huh? Waarom gaat Fenne niet mee de finale in?' en 'Wat een rare keuzes maakt Ilse vanavond...', klinkt het in de reacties.

Een tegen 100

The Voice Kids staat met de uitzending op de derde plek van de best bekeken programma's op vrijdag, meldt Stichting Kijkonderzoek. Het spelprogramma Een tegen 100 was gisteravond goed voor 1.531.000 kijkers, net iets meer dan The Voice Kids wist te trekken. Het Achtuurjournaal was de grote winnaar met bijna 2,5 miljoen kijkers.