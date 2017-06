Sam Smith duikt na twee jaar weer de studio in

De zanger brak in 2014 op stormachtige wijze door met In The Lonely Hour waarop hits als Stay With Me en I'm Not The Only One stonden. Een jaar later nam Sam de soundtrack van de James Bondfilm Spectre voor zijn rekening. De single, Writing's On The Wall, leverde hem een Oscar op. Daarna werd het stil en liet de zanger nauwelijks meer van zich horen.