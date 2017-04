Sandra, dit kun je boer Olke niet aandoen

Nee! Niet! Dit ga je niet menen, Sandra. Je bent al weken bezig om het hoofd van Olke op hol te brengen, en nu, op het moment supreme is er 'een blokkade'? Aargghhhh. Sorry, ik heb er gewoon geen beter woord voor. Vrouwen!



Tegelijk had ik het ook met Sandra te doen. Dat zielige hoopje op de veranda, die versteende gestalte in de omhelzing van Olke. Is dat die sterke, zelfverzekerde tante van afgelopen weken? Er moet een trauma opspelen, dat kan niet anders. Een slechte ervaring met dominante mannen, die werd opgerakeld door Olkes drammerige houding tijdens het gesprek over emigreren. Zoiets.



Terwijl ik ze zo leuk vind samen, de schonkige boer en frele Brabantse. Geen doorsnee combinatie, maar zoals ze tegen elkaar aan zaten bij de beek, dat klopte gewoon. Net als Herman en Fleur. En Marc en Annekim.



Laat ik het maar bekennen: ik heb een traantje weggepinkt tijdens die liefdesverklaring onder de mangoboom. Dit is toch het mooiste wat er kan gebeuren tijdens Boer zoekt Vrouw: een boer die van verliefdheid uit elkaar knalt en het eruit móet gooien. En dan uitgerekend Marc, die tot voor kort met zichzelf en de vrouwen geen raad wist. Dat sullige gezwaai met dat schepnet om zich maar een houding te geven, die stiekeme blik opzij voor die eerste zoen. Love Actually in het kwadraat, maar dan echt. En daar zitten u en ik met onze neuzen bovenop. Dat blijf ik zó bijzonder vinden.