Sandra: Ik vertelde Olke 'duik lekker in de brieven'

Eenmaal terug in Nederland verdween de onrust. Olke en Sandra hebben zelfs regelmatig contact, iets waar Olke op hoopte. ,,We praten over hoe we het hebben beleefd, het is fijn hem nog te spreken'', concludeert Sandra. Van Olkes nieuwe liefde - hij viel voor de charmes van de Texaanse Karen - was ze ook op de hoogte. ,,Ik zei hem: duik lekker in de brieven. Het is heerlijk om hem gelukkig te zien.''



Of ze zelf aan het daten is? Lachend: ,,Nee, er is niemand. Ik richt me op mijn werk en ben niet echt op zoek.''