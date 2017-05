Sandra schrikt van dreigende berichten na Boer Zoekt Vrouw

Aan De Telegraaf vertelt ze dat een fragment waarin ze flirtte met de barman berust op een aanname. ,,Wat er in werkelijkheid gebeurde, is dat Olke en ik rond half zeven in de avond terugkwamen in het hotel. We spraken af om rond een uur of acht te gaan eten. Ik heb nooit zo veel tijd nodig om me om te kleden, dus ik was snel weer beneden aan de bar.



Olke ging echter nog even in de hot tub en was vervolgens te laat voor het eten. Dat ik in de tijd dat ik op hem zat te wachten met andere mensen zat te praten, is vervolgens uitgezonden, maar het echte verhaal ligt dus anders. Ik krijg dan te horen dat ik met andere mannen heb zitten flirten, volgens sommige mensen ook nog in beschonken toestand. Onzin.’’



Sinds haar terugkomst in november heeft ze haar leven weer opgepakt. Ze stort zich op haar werk als bezorger van gezonde maaltijden en heeft nog contact met Olke, die inmiddels een relatie heeft met de Texaanse Karen. ,,We praten over hoe we het hebben beleefd, het is fijn hem nog te spreken.''