‘Sekteleider R. Kelly houdt vrouwen gevangen’

Hij was de zanger van megahits als I believe I can fly en Ignition. Maar wie herinnert zich R. Kelly nog om zijn muziek. Voor de zoveelste keer is de popster in opspraak door zijn ziekelijke seksuele voorkeuren. De jongste beschuldigingen: R. Kelly zou zes vrouwen, in leeftijd variërend van 18 tot 31 jaar, gevangen houden in zijn huizen in Atlanta en Chicago. De bezorgde ouders van twee van de vrouwen, plus drie vrouwen die eerder aan Kelly’s machtsspelletjes ontsnapten, spreken van een sekte. Zij stapten met hun schokkende verhaal naar de Amerikaanse website BuzzFeed.



De R&B-zanger heeft de vrouwen compleet in zijn macht. Ze mogen niet zelf beslissen wanneer ze eten, met wie ze contact hebben of wat voor kleding ze dragen. Zo moeten ze altijd een trainingspak aanhebben wanneer er andere mannen in de buurt zijn, omdat Kelly niet wil dat de vrouwen voor anderen aantrekkelijk zijn. De popster filmt de seks met de vrouwen. Die beelden laat hij vervolgens zien aan zijn vrienden. Ook moeten de vrouwen Kelly aanspreken met ‘daddy’ en worden ze zelf ‘babies’ genoemd. Wanneer de vrouwen zich niet aan Kelly’s regels houden, worden ze gestraft. Zo herinnert een van de ontsnapte vrouwen dat de zanger haar ooit sloeg, omdat ze te vriendelijk zou zijn geweest tegen de mannelijke kassamedewerker van een Subway restaurant.



Toch lijken de zes vrouwen die op dit moment in de woningen van de wereldberoemde zanger verblijven, niet bij hem weg te willen. Een van de slachtoffers is een 21-jarige zangeres uit Atlanta. Zij ontmoette R. Kelly tijdens een concert in 2015 en hoopte dat hij haar zou helpen met haar muziekcarrière. De indertijd 19-jarige vrouw zocht de 48-jarige popster verschillende keren op zijn kosten op.



