Sentimentele Simon Keizer: Onwerkelijk dat Kiki er is

Gezond

Tijdens de zwangerschapsonderzoeken volgde telkens weer de opluchting. Simon: ,,We maakten sprongetjes toen bleek dat het helemaal gezond was.'' Nu de baby er is, spreekt de populaire zanger vandaag van momenten die hij niet kan beschrijven. Woensdagavond werd Kiki geboren. ,,Dat bizarre moment. Een onwaarschijnlijk, onwerkelijk, onbeschrijflijk moment waarop we ouders worden.''

Annemarie kreeg een paar jaar geleden een miskraam toen ze zo'n zes weken zwanger was. Daarover schreef haar man vorig jaar in zijn biografie Ik & Simon: ,,Ik hoop dat het ons ooit gegeven is. De wens is er wel degelijk. Het gevoel ook. Maar als het ons in de toekomst niet gegeven is, kunnen we er ook mee leven.'' Vader worden is voor Simon extra bijzonder omdat hij op 15-jarige leeftijd afscheid moest nemen van zijn vader Klaas. Hij heeft een twee jaar oudere zus, Carina. Zij heeft twee kinderen: Finn en Saar.