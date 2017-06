Shakira staat na zeven jaar in Ziggo Dome

Het optreden maakt deel uit van een nieuwe wereldtournee die op 8 november begint in het Duitse Keulen. De aankondiging volgt op de release van haar elfde studioalbum El Dorado, dat eerder deze maand uitkwam. Op de plaat staat de hit Chantaje.



De El Dorado World Tour brengt Shakira behalve in Europa ook naar de Verenigde Staten. Later worden ook Latijns-Amerikaanse concerten aangekondigd. De kaartverkoop gaat vrijdag van start.



Shakira was voor het laatst in december 2010 in Nederland toen ze optrad in Ahoy in Rotterdam.