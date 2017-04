Shannen Doherty is schoon verklaard van borstkanker

,,Wat betekent remissie? Ik hoorde het woord en ik wist niet hoe ik moest reageren. Goed nieuws? JA. Overweldigend? JA. Nu is het wachten. Zoals iedereen binnen mijn familieleden van kankerpatiënten weet, zijn de volgende vijf jaar cruciaal'', aldus Shannen.



De Charmed-ster is nog niet genezen verklaard. Dat gebeurt pas nadat er jarenlang geen sporen van kanker in het lichaam worden gevonden. Tot die tijd is de ziekte in remissie. Dat betekent dat de patiënt 'schoon' is, maar dat er nog wel kans op terugkeer van kanker is.