Sky pikt Mattie en Wietze weg bij Qmusic

Mattie Valk en Wietze de Jager verlaten Qmusic. Ze stappen over naar SkyRadio, weten insiders.

Eerder deze maand lekte uit dat de radiomakers in gesprek waren met Talpa Radio (Radio 538, SkyRadio, Radio 10 en Radio Veronica). Directeur Menno Koningsberger zei tegen het AD dat hij zich wel kon voorstellen dat Mattie en Wietze een plek krijgen bij een van de vier zenders. Volgens bronnen heeft het ochtendduo inmiddels de knoop doorgehakt en is de op handen zijnde transfer een feit, waarschijnlijk nog voor de zomer. Een woordvoerster van Qmusic zegt nog niets te weten over een overstap. ,,Dit is bij ons niet bekend.’’

Het nieuws komt nog geen week na het vieren van hun vijfjarig jubileum bij Qmusic. Speciaal voor die gelegenheid gingen ze een weeklang letterlijk geboeid door het leven. Bij de start probeerde Wietze de geruchtenstroom nog te nuanceren. ,,Het is wel mooi dat er zo'n hectiek ontstaat. We hebben een rondleiding gehad. Het was leuk om te zien hoe ze daar werken."

Met de overstap verliest Qmusic zijn belangrijkste dj’s. Het commerciële station klom de afgelopen jaren vooral dankzij hen steeds dichter naar de top. Volgens de laatste luistercijfers van het Nationaal Luisteronderzoek is Qmusic momenteel de vierde zender van Nederland. In de maanden januari en februari van dit jaar werd een marktaandeel van 9,2 procent gehaald. Radio 538 is nog altijd koploper met 11,5 procent. NPO Radio 2 en Sky Radio volgen met respectievelijk 10,5 en 9,7 procent.

Voor de komst van Mattie en Wietze moet SkyRadio een opvallende koerswijziging doorvoeren. De zender heeft namelijk geen dj’s, alleen non-stop muziek. Docent radiomanagement Sieb Kroeske sprak eerder in het AD van een gok. ,,Het is een voor Nederland uniek format dat Sky overboord gooit. Dat snap ik totaal niet. De enige reden om dat wel te doen moet zakelijk zijn: er moet nog meer in de ochtend gescoord worden.’’

De cijfers tonen aan dat SkyRadio vroeg op de dag inderdaad minder op dreef is. Tussen 6.00 uur en 9.00 uur ligt het marktaandeel van de zender een kleine 3 procent lager dan de rest van de dag. Ook heeft het station onderzoek gedaan of de Sky-luisteraars op een ochtendshow zitten te wachten. De reacties waren opvallend positief; men wordt in de ochtenduren graag geïnformeerd over het nieuws van de dag.