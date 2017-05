Stalker Kylie Jenner bekent moord op dakloze man

De 25-jarige Magallanes werd tot twee keer toe gearresteerd toen hij probeerde de toenmalige woning van Jenner binnen te dringen. Bij de tweede poging ramde hij zelfs het hek van de beveiliging alvorens hij snel wegreed. Hij werd in verwarde staat opgepakt en in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen maar ontsnapte. De 19-jarige Jenner was destijds flink van slag door de geobsedeerde en verwarde Magallanes.



Maar volgens de politie in Anaheim heeft Magallanes zich vandaag vrijwillig gemeld. Hij bekende de moord op een dakloze man en de politie brengt hem ook in verband met een onopgeloste moord in 2016. Voorlopig zit Magallanes vast tot het onderzoek naar de twee moorden is afgerond.