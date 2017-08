Stampvol Lowlands zwicht ondanks 'lekke' hoofdtent niet voor de regen

Nat

Voor sommige Lowlands-gangers was het bij de opening van het terrein wel even zoeken. Sommige podia zijn verplaatst, en in het midden van het terrein staat een grote, nieuwe 24-uurs tent die, zoals de bijnaam al doet vermoeden, 24 uur per dag open is. Ook de twee grootste podia zijn vernieuwd: zowel de Alpha als de Bravo-tent zijn gloednieuw. Het nieuwe ontwerp valt bij veel festivalbezoekers in de smaak, alhoewel de Alpha nog wel met wat kinderziektes kampt.



Tijdens een flinke regenbui, aan het begin van de middag, bleek de enorme tent nog niet helemaal gebruiksklaar en droop de regen op een paar plekken door het dak . ,,Sta je net lekker binnen, word je alsnog nat", klonk het onder meer. Maar daarna luchtig gevolgd door: ,,Maar mooi issie wel".



Volgens Bente Bollmann, woorvoerder van Lowlands, was er wel rekening gehouden met wat binnendruppelend water: ,,De tent is niet lek. Omdat hij is opgebouwd uit banen, kan er wat water naar binnen komen. Dat hadden we van tevoren ingecalculeerd."