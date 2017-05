Stem op je favoriete typetje van André van Duin

Chantal Janzen hint op zwangerschap

15:13 Is RTL-presentatrice Chantal Janzen (38) zwanger of niet? Sinds de RTL-presentatrice een mysterieuze foto postte met de tekst 'Hello Baby' wordt de redactie van haar blad &C platgebeld. ,,Maar we hebben geen idee en proberen haar te bereiken'', aldus een woordvoerdster.