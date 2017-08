Stephen Kings The Dark Tower is eindelijk verfilmd

InterviewFans van de boekenserie The Dark Tower van Stephen King keken raar op toen zij de naam van de hoofdrolspeler van de langverwachte verfilming hoorden: Idris Elba, de donkere acteur uit de misdaadserie Luther . The Gunslinger is toch blank?

Volledig scherm © Filmdepot Toen Stephen King begin jaren 80 het eerste boek schreef van zijn serie fantasyserie The Dark Tower had hij een duidelijk voorkeur voor de acteur die ooit zijn personage The Gunslinger Roland zou moeten spelen: Clint Eastwood.



De keuze van King was logisch: in de boeken is Roland een ridderachtige figuur die als een Amerikaanse cowboy tevens als scherpschutter tekeer kan gaan. Wie anders dan de grootste westernheld aller tijden zou Roland moeten spelen?



Toen King zijn eerste Dark Tower-boek schreef was Eastwood een veertiger die de rol makkelijk had aangekund. Maar inmiddels is hij een broze man van 87 die uitsluitend nog films regisseert.

Volledig scherm © Filmdepot

De verfilming van The Dark Tower, een serie van acht boeken, heeft lang op zich laten wachten. Diverse regisseurs – onder wie J.J. Abrams en Ron Howard – hebben het geprobeerd. Maar zij kwamen niet uit het ingewikkelde concept van de reeks die een parallelle wereld voorstelt waarin een Donkere Toren voor het evenwicht in het universum zorgt. The Gunslinger probeert de vrede te bewaren. Hij strijdt tegen De Man in het Zwart, een destructieve tovenaar gespeeld door Matthew McConaughey.

Toen filmmaatschappij Sony wel een oplossing had gevonden, moest naar een nieuwe hoofdrolspeler worden gezocht. De Deense regisseur Nikolaj Arcel, die onder meer The Girl with the Dragon Tattoo verfilmde, had er geen moeite mee toen hij werd geconfronteerd met de keuze van Idris Elba, die eerder onder anderen Nelson Mandela speelde in Long Walk to Freedom.

,,Ik denk die dat de huidskleur van The Gunslinger niets uitmaakt voor de geloofwaardigheid van zijn personage’’, meent de regisseur. ,,We hadden een acteur nodig die genoeg power, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht kon uitstralen. Idris heeft die kwaliteiten.’’

Volledig scherm © AP

De acteur in kwestie heeft zich van de controverse niets aangetrokken toen hij de rol accepteerde. ,,Eerlijk gezegd: ik had geen enkel boek uit de serie gelezen toen ik voor deze film werd gevraagd. Ik was mij er ook aanvankelijk niet van bewust dat mijn personage blank is. Maar ik denk dat het niets uitmaakt. Bovendien heeft Stephen King zijn zegen gegeven om mij te casten. Wat wil je dan nog meer?’’

De film baseert zich op twee delen uit The Dark Tower-reeks. ,,We hebben het eerste en het derde boek samengevoegd’’, legt Arcel uit. ,,Dat leek ons de beste manier om het gegeven, dat tamelijk veelomvattend is, te introduceren. Lezers van de boekenserie hebben natuurlijk heel veel voorkennis, maar wij moesten ook rekening houden met kijkers die deze boeken niet kennen.’’

Quote We hadden een acteur nodig die genoeg power, door­zet­tings­ver­mo­gen en over­tui­gings­kracht kon uitstralen. Idris heeft die kwaliteiten

Bezoekcijfers

De openingsfilm is relatief kort, 95 minuten. ,,We hebben gekozen voor de essentie’’, zegt Arcel. ,,Het universum van deze boeken biedt ons alle vrijheid om later dieper op de materie in te gaan. Mits de filmmaatschappij bereid is om in de vervolgfilms te investeren. Dat hangt natuurlijk van de bezoekcijfers af.’’

Als The Dark Tower meerdere films oplevert, zijn er ook plannen om een televisieserie aan de boeken van King te wijden. Het lijkt aannemelijk dat Elba dan weer als The Gunslinger opduikt.

De acteur heeft er wel oren naar. ,,Ik heb het gevoel dat er veel meer uit deze rol te halen is dan nu het geval is geweest. Zeker moet er meer over zijn verleden worden getoond. Hij is de laatste overlevende van zijn volk. Ik hoop dus op een paar vervolgen.’’

Voorlopig heeft Elba iets anders aan zijn hoofd. Hij is momenteel druk bezig met de afwerking van de eerste door hem geregisseerde speelfilm, Yardie, gebaseerd op de gelijknamige roman uit 1993 die in eigen beheer door de schrijver Victor Headley werd uitgegeven. Elba: ,,Ik ben nu bezig met de montage. Het verhaal gaat over een jonge crimineel uit de Jamaïcaanse gemeenschap die in Londen belandt. Het is een verhaal dat mij al jaren bezighoudt.’’

Volledig scherm © Filmdepot