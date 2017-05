Stokoude Carice is terug en Dionne reist met 'de liefste'

Ibizastyle

Glamourkoppel Jim en Bettina is terug van veel zon op Ibiza. De twee werden daar gespot in een overdaad aan wit.

❤ Een foto die is geplaatst door null (@) op 3 May 2017 om 1:27 PDT

Bye bye Ibiza☀️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 2 May 2017 om 21:56 PDT

Donker, blond en rood trio

Singer-songwriter Krystl is een muzikaal groepje begonnen met Rachel Louise en Elske DeWall (bekend van haar rol als Maria in The Passion). The Bluebirds duiken het theater in met een lading countrysongs.

De vloggers van Eddy

Presentator Eddy Zoey viert vakantie op Ibiza, waar hij hoopte op quality time met zijn kids. Fender en Teuntje zijn echter druk met selfies en vlogs.

Stelletje vloggers bij elkaar... #ibizastyle #naregenkomtzonneschijn #behalveinnederland @activeonnl #calacarbo Een foto die is geplaatst door null (@) op 3 May 2017 om 2:15 PDT

Peace, Tygo

Acteur Tygo Gernandt is het dan eindelijk gelukt: hij heeft een eigen trailer. Een groene kliko blijkt voldoende voor de grapjas.

Eindelijk mijn eigen trailer!!! #haha #ja #fight #dusss Een foto die is geplaatst door null (@) op 2 May 2017 om 7:28 PDT

De tandjes van Xander

Xander de Buisonjé is met zijn vrouw Sophie en zoonlief Dex een wedstrijdje gekke bekken trekken begonnen. Vooralsnog is het Dex, die zijn ogen naar beneden trekt, die aan het langste eind trekt.

Meeste stemmen gelden, wie heeft volgens jullie deze wedstrijd gekke bekken gewonnen? 😂 antwoord via een comment 👇🏼 Een foto die is geplaatst door null (@) op 3 May 2017 om 1:25 PDT

Zusjes Stax

Dionne is samen met haar zus Charlotte op pad. Mogelijk is de foto van het stel in de middle of nowhere genomen in Spanje, waar Charlotte woont. Dionne is helemaal in de vakantiemood met haar hippe zonnebril en rugzakje.

Met de liefste! @staxje Een foto die is geplaatst door null (@) op 3 May 2017 om 1:01 PDT

Sasaman

Eén van de katten van Georgina Verbaan is verhuisd naar een knalroze onderkomen zonder een verhuisbericht naar de actrice en dochter Odilia te sturen.

Sasaman is verhuisd zonder ons even in te lichten. Affreus! Een foto die is geplaatst door null (@) op 2 May 2017 om 12:28 PDT

Throwback Carice

Hollywoodster Carice van Houten heeft een nieuwe foto vrijgegeven van de stokoude vrouw die ze - mogelijk voor opnames van Game of Thrones - werd na uren grimage. Alleen aan haar ogen is te zien dat het daadwerkelijk Carice is die onder de rimpels schuilt. De actrice noemde het team dat haar onder handen nam eerder de beste in het vak.