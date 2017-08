Stortvloed aan geruchten rond nieuwe film James Bond

Sinds bekend is geworden dat het 25ste filmavontuur van James Bond – weer met Daniel Craig – in november 2019 in de bioscopen verschijnt, draait de geruchtenmachine op volle toeren. De producenten van de 007-reeks houden voorlopig de tanden stijf op elkaar.

De nieuwe James Bond-film heeft volgens bronnen in de Britse media als werktitel Shatterhand. Het scenario van de 25ste officiële zou gebaseerd zijn op het boek Never Dream of Dying van de Amerikaanse schrijver Raymond Benson. Deze auteur zet sinds 1997 de reeks boeken voort van Bond-bedenker Ian Fleming die in 1964 overleed. Benson bedacht eerder al de plots voor de verfilmde 007-avonturen Tomorrow Never Dies, Die Another Day en The World is Not Enough.

Never Dream of Dying verscheen in 2001. In het verhaal krijgt Bond te maken met de misdaadorganisatie die zich The Union noemt. De leider van de bende is blind en deinst er niet voor terug om aanslagen te plegen waarbij vrouwen en kinderen om het leven komen. Bond wil hem voorgoed uitschakelen.

Duister verleden

De thriller werd bij verschijning juichend besproken. Volgens veel recensenten deed het verhaal vol actie, seksuele spanning en karakterisering van 007 denken aan het beste werk van Fleming. In het verhaal krijgt Bond te maken met een actrice met een duister verleden. Zij heeft connecties met de misdaadorganisatie. De eerste scène van de 25ste jubileumaflevering van Bond zou zich afspelen op een filmset.

Speculaties over welke acteurs in de opvolger van Spectre naast Daniel Craig (49) in zijn vijfde Bond-avontuur zullen optreden doen al volop de ronde. Geen enkele filmreeks roept zoveel geruchten op als de 007-franchise. Zo beweren Engelse media dat de acteurs Christoph Waltz en Dave Bautista, die ook in Spectre te zien waren, zullen terugkeren. Ook zou de nieuwe film elementen bevatten van eerdere Bondavonturen uit de jaren 60 zoals You Only Live Twice en On Her Majesty’s Secret Service.

Cara Delevingne

Ook over de actrice die de nieuwe Bondgirl gaat spelen wordt stevig gespeculeerd. Zo zou het Britse model en actrice Cara Delevingne, die een verhouding had met zanger Harry Styles van One Direction (die onlangs als acteur debuteerde in Dunkirk), de beste papieren in handen hebben.

Over de locaties van de opnamen doen ook diverse geruchten de ronde. Zo zouden de producenten al in Kroatië zijn gesignaleerd. Ook in het het zuiden van Frankrijk en Japan zou gedraaid worden. Zoals altijd houden de producenten van de Bondreeks hun tanden stijf op elkaar. Zij zullen traditiegetrouw het officiële nieuws over de nieuwe 007 mondjesmaat wereldkundig maken. Vermoedelijk pas in de loop van volgend jaar.