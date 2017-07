'Stuntman The Walking Dead hersendood na heftig ongeluk'

Bernecker viel tijdens de opnamen meer dan negen meter naar beneden en kwam terecht op een betonnen vloer. Hij liep ernstig hoofdletsel op. De opnames liggen voorlopig stil, meldt de Amerikaanse televisiezender AMC in een verklaring. De vakbond voor stuntmannen- en vrouwen kondigde aan een onderzoek te starten naar het incident.



,,We zijn bedroefd te moeten melden dat de getalenteerde stuntman John Bernecker van The Walking Dead en talloze andere series en films ernstige verwondingen heeft opgelopen op de set van The Walking Dead'', laat zender AMC weten. ,,In gedachten zijn we bij John en zijn familieleden."



Zijn vriendin schrijft op Facebook: ,,John verdient de allerbeste neurochirurgen en artsen. Een van hen zal het leven in hem vinden, waarvan we weten dat het er nog is, en hem bij ons terugbrengen. Dit is niet eerlijk."