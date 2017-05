'Superloeder' Martine Hafkamp verlaat GTST met een knal

'Superbitch' Hafkamp sprong na een serie van emotionele verwijten geuit door Nina (gespeeld door Marly van der Velden) vanuit een helikopter in het water. Het karakter van Ipenburg deed dat in een poging te ontkomen aan de politie. Haar laatste woorden voordat ze de sprong waagde, waren 'groeten aan je vader'. Ludo Sanders, de vader van Nina, en Hafkamp hadden in de serie een langlopende rivaliteit.



De actrice gaf vanochtend op Twitter al een voorproefje van de ondergang van Martine Hafkamp. ,,Water...politieboten...Er gaat vanavond wat gebeuren in Meerdijk met Martine. Maar wat?'', vroeg Ipenburg aan de fans.



De 59-jarige Ipenburg kroop twee keer eerder in de huid van 'superloeder' Martine: tussen 1990 en 1994, en later nog eens tussen 2003 en 2005. Toen ze haar terugkeer maakte, zei de actrice dat haar karakter niet dood zou gaan. ,,Het eventuele einde van Martine Hafkamp blijft in het ongewisse. Ze gaat niet dood. Dus hoelang ik in de serie te zien ben is niet bekend'', zei ze begin maart.