Superschattige Celine (9) pakt jury opnieuw in: weer gouden buzzer

In juni verpletterde de pas 9-jarige Celine Tam de jury van 'America's got talent' al met haar loepzuivere versie van de Titanic-klassieker 'My Heart Will Go On'. Gisteravond deed ze er nog een schepje bovenop. En opnieuw leverde haar optreden in de talentenjacht de gouden buzzer op.