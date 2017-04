Supersterren gehuld in extravagante outfits voor festival Coachella

Romee Strijd

Topmodel Romee Strijd koos voor cowboylaarzen vol met glitters, maar deze leken uiteindelijk toch niet bestemd voor een feestje. ,,These boots aren't made for walking", schrijft de 21-jarige blondine bij een kiekje waarop collega Josephine Skriver haar laarzen uittrekt.

These boots aren't made for walking 🦄 Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Apr 2017 om 15:58 PDT

Always a good time with this one 💛 Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 12:28 PDT

Ready for day 2 at Coachella, starting off with the @revolve event ✌🏼#REVOLVEfestival #hotelREVOLVE Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 16:55 PDT

Martin Garrix

De wereldberoemde Nederlandse dj Martin Garrix is ook van de partij. Martin (20) maakte een kiekje op de eerste dag van het festival met de Britse zangeres Dua Lipa. Ook op de derde dag was de dj aanwezig en kiekte zichzelf tussen het feestende publiek. 'Herkennen mensen je niet?', vraagt een fan zich af.

COACHELLAAAAA w DUAA @dualipa Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 20:11 PDT

day 3 todayyy Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Apr 2017 om 9:49 PDT

Imaan Hammam

Het Nederlandse fotomodel Imaam Hammam laat ook haar gezicht zien op het Amerikaanse festival. Ze is er zo te zien helemaal klaar voor. Op Instagram deelt de Amsterdamse (20) een kiekje waarop ze met een laag uitgesneden topje tegen een boom poseert. ,,Coachella part 1!", klinkt het enthousiast.

COACHELLA PART 1 Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Apr 2017 om 18:01 PDT

COACHELLA PART 1 Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Apr 2017 om 13:45 PDT

Kylie en Kendall Jenner

Internationale beroemdheden willen het feestje niet missen. Dat geldt ook voor realitysterren Kylie en Kendall Jenner. De twee zusjes zijn gehuld in hun party outfits en kirren op Instagram het ongelooflijk naar hun zin te hebben. ,,Having so much fun at the #WinterBumbleland party", schrijft Kendall.

having so much fun at the @bumble #WinterBumbleland party, hosting with my sister #ad ❄🌴🐝 Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 15:37 PDT

😈 Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Apr 2017 om 15:33 PDT

it's lit Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Apr 2017 om 1:06 PDT

Katy Perry

Katy Perry is met een grote groep vrienden bij Coachella. De Amerikaanse zangeres (32) draagt simpele sneakers en heeft die gecombineerd met een lange glitterrok en een casual Nike-shirtje. ,,Been doing this since before you were a bloop in the womb", doelt ze op het inmiddels enorme festival.

been doing this since before you were a bloop in the womb Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Apr 2017 om 3:04 PDT

Vanessa Hudgens

Gehuld in een kort legergroen broekje, gouden topje en korte laarsjes poseert Vanessa Hudgens (28) voor de spiegel. De actrice is uitgedost voor de tweede dag van Coachella en deelt even later nog een kiekje met haar naasten. ,,Family!", schrijft ze erbij.

Day2 #Coachella Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Apr 2017 om 12:37 PDT

Familyyy #coachella Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Apr 2017 om 15:42 PDT

Joe Jonas

Voormalig Jonas Brothers-lid Joe Jonas noemt Coachella voor de gelegenheid Brochella. De zanger staat op de foto met een goede vriend en artiest Cole Whittle. Hij heeft hoogstwaarschijnlijk de tijd van zijn leven, want de 27-jarige Joe deelt maar al te graag de leuke momenten van het festival met zijn fans op Instagram.

Brochella Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 10:26 PDT

Hangin at the @chevrolet Bootsy Bellows party today #FindNewRoads #ad 🤙🏼🤙🏼 Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Apr 2017 om 19:34 PDT