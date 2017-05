Supersterren laten shows doorgaan na aanslag Manchester

Take That besloot drie shows in de Manchester Arena uit te stellen. Ook trad Take That gisteravond niet op in Liverpool 'uit respect voor alle mensen en hun families die in de Manchester Arena werden getroffen.' Vanmiddag werd bekend dat Take That het geannuleerde concert in Liverpool vrijdagavond zal inhalen.



Shawn Mendes treedt vanavond op in Parijs. ,,Concerten zijn evenementen waar mensen nooit bang voor zouden moeten zijn. Het zijn plaatsen van liefde en blijheid. Het tegenovergestelde gebeurde maandagavond in Manchester. Ik hoop dat ik namens alle artiesten spreek: artiesten zullen nooit stoppen met het verspreiden van positiviteit en liefde via muziek. Met die gedachte gaat mijn show in Parijs door zoals gepland'', zegt de Canadese singer-songwriter op Twitter.