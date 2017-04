Sylvie Meis verlooft zich met Dubaise zakenman Charbel Aouad

Niet veel later kwam er ook een foto met Aouad (35) op haar Instagramaccount. Daar kan ze rekenen op veel felicitaties. Door het huwelijksaanzoek is het morgen waarschijnlijk dubbel feest in huize Meis: dan wordt ze 39 jaar. De presentatrice en lingeriemodel is al sinds eind 2015 samen met miljonair Aouad. Het wordt het tweede huwelijk van Sylvie: van 2005 tot 2013 was ze getrouwd met voetballer Rafael van der Vaart. Met hem kreeg ze een zoon, Damián (10). Het huwelijk van Rafael en Sylvie klapte begin 2013. Ook de voetballer is weer gelukkig in de liefde. Hij verwacht met zijn vriendin, handbalster Estavana Polman, een dochter . Een huwelijksdatum heeft het koppel nog niet bekendgemaakt. Lees verder onder de foto

Sylvie en Charbel hebben hun liefdesrelatie langere tijd buiten de schijnwerpers gehouden. De twee werden de afgelopen anderhalf jaar slechts zelden samen gespot en gefotografeerd. Wel gingen de tortelduifjes regelmatig bij elkaar op bezoek. Sylvie werd meermaals gezien op Duitse vliegvelden waar ze incheckte voor tripjes naar Dubai. Ook Charbel bezocht Sylvie vaak in haar woonplaats Hamburg. In oktober vorig jaar werden de twee voor de eerste keer samen gezien in Nederland. Sylvie en haar vriend zaten die maand koffie te drinken bij de Amsterdamse vestiging van Blushing: de koffiezaak van Gordon. Kort voor dat romantische moment werden Sylvie en Charbel gesnapt op een jacht voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca. Een paparazzifotograaf maakte met een megatelelens foto's van Sylvie en haar lover. De kiekjes werden tot groot ongenoegen van de blondine gepubliceerd in diverse Duitse media. In maart 2016 werden de twee ook al gefotografeerd in Dubai. En twee maanden daarvoor in Miami. Afgelopen kerst brachten de twee de kerst door in snikheet Dubai.

Zakenman

Charbel Aouad is niet de eerste de beste. Zo volgde hij een universitaire opleiding management in Londen en studeerde aansluitend marketing aan de prestigieuze Harvard universiteit in Boston (Amerika). In 2009 ging hij aan de slag bij de eerste internationale dochteronderneming van Whiffaway in Dubai. Dat bedrijf is gespecialiseerd in geavanceerde en waterbesparende rioleringssystemen. Eén van de dingen die het internationaal actieve bedrijf doet is het recyclen van urine en spoelwater dat wordt opgevangen in al dan niet openbare toiletten.



De van oorsprong Libanese Charbel Aouad is in vier jaar tijd het zoveelste vriendje van Meis. Nadat de bom eind 2012 definitief was gebarsten tussen Rafael van der Vaart en zijn echtgenote Sylvie, sloeg ze stevig aan het daten.