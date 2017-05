Talpa Radio: Wietze ook zonder Mattie welkom

In een uitgelekte email naar Mattie, haalt Wietze fel uit naar zijn collega en goede vriend. Na gesprekken met SkyRadio, zou Mattie achter Wietzes rug om toch nog onderhandelen met Q over een eigen ochtendshow. Dat biechtte hij uiteindelijk op aan Wietze. ,,Hoewel ik verbijsterd en geschokt was, liet ik opnieuw de keuze aan jou: wil je samen door of niet? Jij koos er vervolgens voor om toch niet te zwichten voor het geld van Q. En ik was vervolgens vergevingsgezind en accepteerde jouw eerdere actie’’, aldus Wietze. Mattie koos echter later opnieuw voor Q en stelde zijn vriend op de hoogte met een appje.



Wietze uit zich in de email onzeker over zijn toekomst. ,,Ik zal me wel redden omdat ik wel principes heb en daarbij gesteund word door goede mensen. Wat voelt het fijn dat ik altijd eerlijk ben geweest en nu ook niets hoef te verbergen. Het lijkt mij enorm beklemmend voor je, dat jij je moet verdedigen met al je leugens. En je weet het: er is nog zo veel meer uit de doeken te doen rondom deze situatie, maar die eer laat ik aan jezelf.’’



Dj Mattie Valk reageerde vanochtend op de uitgelekte mail in zijn show bij Qmusic. ,,Ik baal er enorm van dat ik mijn geloofwaardigheid heb verspeeld bij Wietze. Hij was in de veronderstelling dat we samen naar Sky gingen, en op een gegeven moment wilde ik niet meer. Ik was daar niet duidelijk over.’’



Mede-dj Wietze de Jager zit al een paar dagen thuis, hij meldde zich afgelopen dinsdag ziek. ,,Eigenlijk wil ik het liefst dat hij naast me zit.’’



Gisteravond gaf programmadirecteur Iwan Reuvekamp nog aan dat ook voor Wietze de deur nog steeds openstaat. ,,We zijn heel blij dat Mattie heeft bijgetekend en ook de komende jaren bij Qmusic te horen zal zijn’’, aldus een verklaring van gisteravond. ,,De afgelopen maanden hebben we veel gesproken met zowel Mattie als Wietze. Heel graag zouden we met beide dj’s verder willen gaan. De deur bij Qmusic heeft altijd voor Wietze open gestaan.”