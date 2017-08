Taylor Swift terug uit diep dal met nieuwe single

De zangeres spreekt in het nummer over een nieuwe Taylor. ,,Sorry, maar de oude Taylor kan de telefoon niet opnemen. Waarom? Oh, omdat ze dood is'', luidt de tekst tegen het eind van Look What You Made Me Do.



Het nummer is geschreven door Swift en Jack Antanoff, die meerdere nummers schreef van haar laatste album 1989. Look What You Made Me Do is de eerste song van Swifts' nieuwe album Reputation, dat op 10 november uitkomt. De aankondiging van Reputation afgelopen woensdag volgde op een radiostilte waarmee Swift fans in verwarring bracht. De zangeres verwijderde vorige week opeens uit het niets al haar berichten, foto's en video's op sociale media als Facebook, Twitter, Instagram en Tumblr. Deze week maakte ze de verwarring nog groter door een raar filmpje te delen van een slang.



Swift is een van de best gevolgde artiesten ter wereld. Op Instagram heeft zij ruim 100 miljoen volgers en op Twitter ruim 85 miljoen.