Thriller Bill Clinton mogelijk verfilmd

Clinton en Patterson spreken later dit voorjaar met potentiële filmmakers in Californië over de rechten van The President is Missing, zoals het fictiedebuut van de voormalige Amerikaanse president gaat heten. Het verhaal gaat over een zittende president, zo lieten Clinton en Patterson eerder deze week weten. Meer details over het verhaal zijn nog niet vrijgegeven. Het boek komt in juni 2018 uit.