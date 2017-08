Tim Hofman ziekenhuis in geslagen door boze huisjesmelker

BNN heeft inmiddels bevestigd dat Hofman en zijn team werden belaagd en dat er rake klappen zijn gevallen. Vastgoedhandelaar Ton Hendriks zou hem, zo meldt een ooggetuige op Twitter, 'een rechtse' hebben gegeven. Volgens BNN is niet alleen Hofman maar ook een cameraman in het ziekenhuis beland. De omroep is momenteel bezig met het verzamelen van feiten en bewijsmateriaal om vervolgstappen tegen de huurder te kunnen bepalen. Hoe het nu met Tim en de cameraman gaat is onbekend. Een BNN-zegsman: ,,We gaan aangifte doen en komen later met een statement over de gebeurtenissen.'' Hij kon nog niets zeggen over de aard van de verwondingen en of Tim of BNN de huiseigenaar zullen aanklagen. Hofman zelf was vanmiddag niet voor commentaar bereikbaar.