Tim Rice eregast in Rotterdamse Jesus Christ Superstar

VIDEO Uitkomst mysterieus spoedberaad: prins Philip (95) met pensioen

13:39 Prins Philip (95), de man van de Britse koningin Elisabeth, gaat met pensioen. Dat is de uitkomst van een mysterieus spoedberaad in Buckingham Palace waar sinds vanmorgen vroeg druk over gespeculeerd werd. Lees de ontwikkelingen terug in dit live blog.