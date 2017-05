Timor Steffens schreeuwt het uit op filmset: Alles is voor niets geweest

VideoDanser Timor Steffens (29) is op de set van de Nederlandse bioscoopfilm Shake It Off geblesseerd geraakt aan zijn achillespees. Tijdens opnames voor Rotterdam CS zagen omstanders hoe Steffens na een dans naar zijn been greep. De opnames werden direct stilgelegd.

Steffens, begeleid door een groepje in het zwart geklede dansers, reageerde emotioneel na de blessure. De ernst werd snel duidelijk toen hij liet weten dat het geen grap is. ,,Het is helemaal klaar. Het is mijn achillespees. Nee!''

,,Alles is voor niets geweest! Ik ben niet relaxed, ik heb alles voor niets gedaan'', riep hij, waarna hij de capuchon van zijn trui over zijn hoofd trok. De crew werd opgeroepen ijs en theedoeken te regelen om de achillespees te koelen.

Volgens een woordvoerster van AM Pictures is Steffens naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. De producent bekijkt de mogelijkheden om later vanmiddag scènes te draaien waar de danser niet in zit.

Rotterdam

Shake It Off is de eerste film waarin Steffens, die samenwerkte met wereldsterren als Madonna en Chris Brown, een rol heeft. Zijn tegenspeelster is Robin Martens. Ook Pip Pellens, Juvat Westendorp, Britt Scholte en rapper Bizzey hebben een rol. Shake It Off vertelt over een jonge vrouw (Martens) uit een klein dorp die ervan droomt aangenomen te worden op de internationale dansacademie in Rotterdam.

De film zou dit najaar op het witte doek te zien zijn. Onbekend is of de blessure van Steffens de release vertraagt.

Pech voor danser Timor Steffens: tijdens opnames van de film Shake it Off raakte hij geblesseerd #rotterdam #timorsteffens Een foto die is geplaatst door null (@) op 24 May 2017 om 2:09 PDT

Volledig scherm Steffens (zwart jack) wordt geholpen door de crew. © AD

Volledig scherm © ANP Kippa

@josylvio & @timorworld #shakeitoff Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 May 2017 om 14:26 PDT