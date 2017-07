Tour de France trekt minder tv-kijkers dan vorige jaren

Bobbel in broek van Fifty Shades-ster Jamie Dornan blijkt golfballetje

12:22 Een foto van Fifty Shades of Grey-acteur Jamie Dornan (35) gaat momenteel viraal op sociale media, omdat het net lijkt of hij in enigszins opgewonden staat verkeert. De Noord-Ierse ster poseerde op een golfbaan, maar was vergeten het balletje uit zijn rechter voorzak te halen. Menigeen, zo blijkt uit de vele reacties op Twitter, krijgt het behoorlijk warm bij het zien van 'Christian Grey's' kruis.