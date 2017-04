Trump aangepakt op Correspondents' Diner zonder sterren

Net als Trump lieten vrijwel alle grote Hollywoodsterren het afweten. Vorig jaar, toen president Barack Obama zijn laatste Correspondents' Diner beleefde, gaven acteurs en actrices als Helen Mirren, Rachel McAdams, Mark Ruffalo, Liev Schreiber, Will Smith, Tom Hiddleston, Emily Ratajkowski, Emma Watson en Carrie Fisher acte de présence. Maar ook modellen Kendall Jenner, Karlie Kloss en Adriana Lima en zangeres Aretha Franklin en zanger Jared Leto waren van de partij.



Man van de avond dit jaar was Hasan Minhaj. De komiek van The Daily Show nam Donald Trump flink op de hak. Zo maakte hij Trumps twittergedrag belachelijk en zei hij dat het nieuws dat uit het Witte Huis komt zo stressvol is dat hij House of Cards kijkt om maar even te kunnen relaxen.