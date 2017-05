Twee shows Marco Borsato in jarig Ziggo Dome

Loiza Lamers: trots boegbeeld voor transgenders

12:53 Tien jaar geleden was Loiza Lamers vooral bezig met haar transformatie tot vrouw. Anno 2017 is ze een boegbeeld voor (toekomstige) transgenders en lonken grote modemerken en filmmakers naar haar. „Er zitten grote dingen aan te komen, zowel in Nederland als het buitenland. Waar ik nu nog weinig over kan en mag zeggen.''