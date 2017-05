Tweede seizoen 13 Reasons Why in de maak

Spoorboekje Eerste halve finale: zwabberende stembanden en masterclass pop

8:44 Wie worden de concurrenten van OG3NE als het Nederlandse trio de finale van het Songfestival haalt? In de eerste halve finale strijden favorieten Zweden en Portugal vanavond tegen onder meer de Baltische Nina Hagen en een mannenvlecht van lassolengte. Muziekkenner Stefan Raatgever geeft alvast zijn oordeel over de acts. 1 ster = Sieneke trofee, 2 ster = Why-ai-ai-ai-ai?, 3 ster = Rechtop in de wind, 4 ster = Congratulations and celebrations! en 5 ster = Douze points.