Twijfelende scholen, kijk naar The Passion

Maar dat nu zelfs al protestantse en rooms-katholieke scholen het feest uit de religieuze hoek trekken om islamitische leerlingen, maar vooral hun ouders, niet voor het hoofd te stoten – dat maakt me dus ronduit kwaad. Wat is dat toch dat de culturele waarden en normen waarop dit land is gebouwd zó makkelijk worden verkwanseld door sommige mensen?



Dus keek ik donderdagavond The Passion, van begin tot einde. Ondanks dat het nieuwtje er wel af is. Ondanks dat er nauwelijks een echte ster onder de hoofdrolspelers was te bekennen. Ondanks dat de gekozen popliedjes minder krachtig waren dan anders. Ondanks dat de finale lang niet zo spectaculair was als andere jaren, zoals René van Kooten die ineens óp de Hofvijver in Den Haag verscheen. Ondanks dat het geluid van de tv af en toe niet boven dat van de iPad uitkwam, waarop mijn kinderen demonstratief Ajax-Schalke zaten te kijken.



Maar omdat ik vind dat we onze tradities en roots moeten koesteren. Dáárom keek ik The Passion.



