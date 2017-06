Uitgeverij: Excuses voor stereotypering zwarte man in Suske en Wiske

Standaard Uitgeverij heeft excuses aangeboden voor een tekening in het nieuwste Suske en Wiske-album. Zaterdag lekte een plaatje uit waarop voor het eerst in de geschiedenis van de reeks blote borsten te zien zijn. Maar op sociale media viel iedereen over de manier waarop de donkere man die naar die blote borsten kijkt wordt afgebeeld.

Schrijfster Dalilla Hermans, in België een van de grote voorvechtsters tegen Zwarte Piet, zette met de hashtag #Nomoremonkeybusiness gelijk een actie op touw uit woede over deze 'ontzettend racistische afbeelding van een zwarte man: dit is een halve aap. Deze shit hoeven we niet meer te pikken'. Tekenaar Stephanie Dehennin verspreidde via Twitter een aangepaste prent met een niet-stereotype donkere man in het plaatje.

In Belgische media gaat Standaard Uitgeverij, die de strip al tientallen jaren publiceert, door het stof. ,,Het is nooit de bedoeling geweest om binnen de teksten en de scenario's iemand te schofferen", zegt Ruth Van Ammel. ,,Deze reactie is echter gebaseerd op één tekening, de enige tekening van dit personage, een figurant dus in het verhaal. Er is een zeer divers aanbod van figuren in de strip."