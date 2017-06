Vader zoontje Fajah Lourens overleden

Via Instagram deelt de dj-fitnessgoeroe het droevige nieuws en vraagt ze om rust om het verlies te kunnen verwerken. ,,Ik heb vandaag een pak gekocht met Shai voor de begrafenis van zijn eigen vader. Ik heb even niks te melden'', luidt de boodschap.

Lege agenda

Fajah zegt ook supertrots te zijn op haar zoon en de twee kinderen die Daniël in een andere relatie kreeg. ,,Trots op de manier waarop ze met dit verlies omgaan. Ik had het graag nog even stil gehouden maar het is niet anders.''

Fajah en Daniël bouwden toen ze nog samen waren een pand in Amsterdam om tot homohotel, dat ze in 2009 verkochten. ,,De samenwerking tussen mij en mijn vriend liep niet. Dus we zeiden: we doen het hotel weg en redden onze relatie. Dat was op dat moment belangrijker'', stelde La Lourens toentertijd. Niet veel later verloofde het stel zich, maar in 2010 volgde een relatiebreuk.

De komende twee maanden in Fajahs agenda zijn nu leeg. ,,Om er te zijn voor Shai. Ik hoop dat de bedrijven die ik helaas heb moeten cancellen daar begrip voor kunnen opbrengen.''

Het is niet de eerste keer dat Fajah een overlijden in naaste kring voor haar kiezen krijgt. Vorig jaar zomer kwam neefje Elfin (1) om bij een familiedrama in Amsterdam.