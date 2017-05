Veel lof voor feilloos gezongen Light and Shadows

video Tweede repetitie OG3NE in Kiev vlekkeloos verlopen

10:59 De tweede repetitie van OG3NE in de Oekraïense stad Kiev is vanmorgen zonder enige problemen en naar tevredenheid van het trio verlopen. Amy, Shelley en Lisa zongen hun ballade Lights and Shadows drie keer en hun fraai uitgelichte optreden werd gevolgd vanaf korte afstand door een groot aantal internationale journalisten. De drie stijgen volgens AD-muziekkenner Stefan Raatgever in de peilingen. Volgens hem zijn de zussen vrijwel verzekerd van een felbegeerde plek in de finale.